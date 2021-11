Od nowego rozkładu jazdy Koleje Wielkopolskie dojadą do stacji Wyrzysk Osiek

Realizować będą je składy Kolei Wielkopolskich. Pociągi Kolei Wielkopolskich będą dwa razy dziennie odjeżdżać z Wyrzyska Osieka bezpośrednio do Poznania. Natomiast ze stolicy Wielkopolski do Wyrzyska Osieka zaplanowano jedno bezpośrednie połączenie Kolei Wielkopolskich.

Do tej pory nie było możliwości bezpośredniego połączenia z tych miejscowości do Poznania, więc stwierdziliśmy, że trzeba tę lukę zapełnić składami Kolei Wielkopolskich. Myślę, że to będzie ciekawe rozwiązanie dla pasażerów, którzy w szczególności cenią sobie komfort podróży. Dzięki temu nie będą musieli przesiadać się w Pile. Będą mogli bezpośrednio, szybko i sprawnie dojechać do stolicy Wielkopolski