Od śmierci pod pociągiem uratował ją cud. Teraz mogą pomóc jej „ciche anioły"

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać" - mawiał Antoine de Saint-Exupéry. Takich ludzi potrzebuje teraz 14-letnia Oliwia Zdanowicz z Piły, która po zderzeniu z pociągiem, cudem uniknęła śmierci. Teraz walczy o każdy dzień, ale w tej walce nie powinna i nie może być sama.

Tragedia na przejeździe

18 sierpnia 2021 roku - tego dnia doszło do niewyobrażalnej tragedii na przejeździe kolejowym przy ul. Fabrycznej w Pile. Pod kołami pociągu znalazła się 14-letnia Oliwia Zdanowicz. Był wieczór. Dziewczynka wracała do domu. Przechodząc przez przejazd wpadła pod pociąg towarowy. Cudem przeżyła, ale w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Okazało się, że lekarze uratowali jej życie, ale dużo kosztować będzie jej powrót do zdrowia.

Oliwia odniosła poważne obrażenia. Ma amputowaną rękę, przeszła bolesne operacje m.in. głowy i twarzoczaszki. Nadal przebywa w szpitalu w Poznaniu.