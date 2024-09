Po II wojnie światowej młyn stał się własnością Skarbu Państwa. W latach 60. XX wieku młyn przejęła Gminna Spółdzielnia, która użytkowała go do 1976 roku. W 1981 roku teren dawnej osady przekazano Muzeum Narodowemu Rolnictwa w Szreniawie. Prace nad odrestaurowaniem obiektów trwały do 1989 roku, kiedy to muzeum oficjalnie otwarto jako Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu.