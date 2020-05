Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Pile. W programie wirtualne spotkania z pisarzami

Przed nami kolejna 17. już edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W Pile będzie ona w całości wirtualna, a na czytelników czekają m.in. wirtualne spotkania z pilskimi prozaikami.

"Zasmakuj w bibliotece" - to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który rozpoczyna się w piątek, 8 maja. W Pile z powodu panującej pandemii obchody w całości zostały przeniesione do internetu, a konkretnie na stronę biblioteki i na jej profilu na Facebooku. Czekają spotkania z autorami, zabawa literacka, konkurs plastyczny oraz wirtualna wystawa. Pyszna zabawa literacka będzie polegać na ułożeniu jednego zdania zawierającego wyrazy zawarte w tytule książki „Zielone koktajle. 365 przepisów”. Liczy się kreatywność i poczucie humoru. Wyrazy można odmieniać i zmieniać na inne części mowy. Zdanie trzeba umieścić w komentarzu pod postem. "Najbardziej smakowała mi książka….” to konkurs plastyczny dla dzieci do 10 lat. Polega on na wykonaniu ilustracji do ulubionej książki. Zdjęcie należy wstawić w komentarzach pod postem na Facebooku. Nagroda i upominki książkowe czekają na wszystkich uczestników.

Z kolei w ramach "Prozy w Pile" biblioteka zaprasza na spotkania z prozaikami. - Będziemy gościć w domach lub zaprosimy do biblioteki czterech mieszkających w Pile autorów - zdradza Joanna Wyrwa-Krzyżańska, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile. Gośćmi biblioteki będą: Tomasz Brewczyński (9.05), Sobiesław Kolanowski (11.05), Andrzej Cezary Krajewski (13.05) i Anna Dalia Słowińska (15.05). Tomasz Brewczyński Urodzony 20 września 1980 r., rodowity mieszkaniec Piły. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez trzynaście był zatrudniony w bankowości, a od niedawna prowadzi własną działalność, współpracując z jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Rozpoczęcie pracy na własny rachunek dało mu większą swobodę i niezależność. Pozwoliło też poświęcić więcej czasu rodzinie oraz skupić się na realizowaniu swojej największej pasji, czyli pisaniu. W wolnych chwilach czyta, na Facebooku prowadzi własną stronę autorską „Tomasz Brewczyński – o pisaniu i marzeniach” i po raz kolejny rozpoczął zmagania z nauką języka angielskiego. Wciąż posiada wyobraźnię dziecka, wzbogaconą o spostrzeżenia dojrzałego mężczyzny. Kocha wymyślać, tworzyć i kształtować nową rzeczywistość. Wierzy w sny, przeznaczenie oraz w to, że nic nie dzieje się bez przyczyny.

Sobiesław Kolanowski Urodzony w 1976 roku w Pile. W latach 1995 – 2000 studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Szczecińskiej. W tym samym czasie rozpoczął swoje pierwsze, nieśmiałe próby literackie. Po studiach wraca do swojego rodzinnego miasta, gdzie do dziś pracuje w jako architekt. Równocześnie rozwija swoje umiejętności pisarskie. W roku 2016 jego opowiadanie Ironia losu znalazło się w ścisłym finale konkursu organizowanego przez miesięcznik „Nowa Fantastyka” na opowiadanie z uniwersum Wiedźmina, postaci stworzonej przez Andrzeja Sapkowskiego. Tekst opublikowano w antologii pokonkursowej Wiedźmin. Szpony i kły (SUPERNOWA 2017). W tym samym 2016 roku jego opowiadanie 14 dni zwykłych zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie literackim PWN. Opowiadanie to jest częścią debiutanckiego zbioru opowiadań Szkice dla większych całości, który trafił do sprzedaży w styczniu 2018 roku. Aktualnie pracuje nad swoją pierwszą powieścią.

Cezary Andrzej Krajewski Aktor, autor Projektu Lila, składającego się między innymi z fabuły, serialu (gotowy scenariusz), słuchowiska (nagrany odcinek pilotażowy z grupą zaprzyjaźnionych aktorów), spektaklu teatralnego (prace nad adaptacją sceniczną), audiobooka, którego lektorem był sam autor, dokumentu fabularyzowanego w reżyserii Marcina Sroki, nad którym trwają intensywne prace realizacyjne oraz książki, która pojawiła się na rynku wydawniczym w dwóch wydaniach. W Projekt Lila zaangażowało się wielu fantastycznych aktorów znanych przede wszystkim ze scen teatru, filmu czy telewizji, między innymi Barbara Dziekan, Sylvi Złotucha, Edyta Strzycka, Tomasz Grochoczyński, Arkadiusz Detmer, Arkadiusz Głogowski, Wojciech Solarz, Paweł Ferens, Józef Mika. Anna Dalia Słowińska Długoletnia mieszkanka Piły, znana z wielu inicjatyw społecznych i kulturalnych. Debiutowała w antologii "Przeżyte, zasłyszane, utrwalone"( Piła, 2009) opowiadaniem „Niespodzianka". Jej wyróżnione w konkursie literackim opowiadanie " Przodek" zostało opublikowane w pokonkursowym wydawnictwie "W poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta" (Piła, 2011). Autorka z powodzeniem realizuje się twórczo, mówi o sobie: " To wielkie szczęście robić to, co się kocha. A ja kocham pisać. Od zawsze. To moja pasja". Anna Dalia Słowińska wydała do tej pory siedem powieści o różnej tematyce, w tym, dwa kryminały psychologiczne. I są to kolejno: "Szansa na szczęście", "Co ja tu robię?", "Przemaluj ten obraz", "Życie jak obsesje", "Samotność w pułapce", "Kleszcze", "Cienie". Jej książki mogą zadowolić zarówno miłośników popularnej literatury, jak i zwolenników prozy refleksyjnej, sięgającej w głąb złożonej psychiki ludzkiej.

