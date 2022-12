Około 350 osób wystartowało w IV Czarnkowskim Biegu Mikołajkowym. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy

Dzięki Wielkiemu Sercu wielu osób Czarnków przeżył istne oblężenie św. Mikołajów. Na czarnkowskim pl. Wolności pojawiły się renifery, bałwanki, Mikołajki i Mikołaje z wielu miejscowości naszego województwa m.in. z Budzynia, Chodzieży, Drawska, Jastrowia, Trzcianki, Międzychodu, Wałcza, Piły czy Poznania.

Na dworze było zimno,wszystkim dopisywał jednak wyśmienity humor, a w powietrzu czuć już było klimat świąt. Do rywalizacji przystąpiło blisko 350 osób. Można było biec we własnej czapce lub tej przygotowanej przez organizatorów. Sportowe zmagania zaczęły się od biegu dla najmłodszych na dystansie 100 m oraz dla dzieci w wieku szkolnym na dystansie 500 m. Rozgrzewkę dla młodych biegaczy przygotowały KAMA Run-ki, a więc najmłodsi członkowie klubu. Po tak wspaniałej świątecznej gimnastyce wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem pomknęły radośnie ku uciesze swoich rodziców i wszystkich kibiców do mety.