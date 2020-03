Opowiem ci o Izraelu. Uliczna opowieść w obiektywie Grzegorza Buśko [ZDJĘCIA]

Nie każdy obraz możesz jednak zatrzymać w obiektywie. Czasami musi wystarczyć ci sama pamięć o obrazie. Jak wtedy gdy stoisz pod Ścianą Płaczu i widzisz modlący się tłum Żydów. To ten rodzaj intymności, w który się nie wkracza, który należy uszanować. Co innego ulice. Czasami za zgodę wystarczy uśmiech albo przyjazne skinięcie głową. Murów nie musisz o nic pytać, ale musisz wysłuchać ich historii.

A w Izraelu mówią nie tylko mury Jerozolimy, ale także mury Masady, starożytnej żydowskiej twierdzy zbudowanej ponad 2 tysiące lat temu. Była najważniejszą twierdzą w wojnie żydowskiej z lat 66-73. Teraz na tej ziemi trwa inna wojna. Na szczęście jest uśpiona i nikt nie chce, by się przebudziła. Od listopada w Strefie Gazy panuje zawieszenie broni, co oznacza, że panuje na terenie całego Izraela.

W Tel Avivie, tym najbardziej europejskim mieście Izraela, trudno zresztą odróżnić Żyda od Araba. To samo słońce sprawiło, że ich twarze wyglądają niemal bliźniaczo. Co takiego oprócz świętych miejsc religii jest w Izraelu, że warto pokonać dla niego te kilka tysięcy kilometrów? Może to zapach szafranu, który tutaj kupisz na wagę albo kolor świeżo wyciśniętego soku z granatu? Może to Banksy? A może Yad Vashem? Odpowiedź, której udzieli ci sam Izrael, za każdym razem będzie inna.