Osiedle Górne będzie świętować. Już za dwa dni...

Wypadek w Chodzieży. Wstrzymany ruch pociągów na linii Piła - Poznań

W Chodzieży omal nie doszło do kolejnej w ostatnich dniach tragedii. Tym razem na torach. Na ulicy Mostowej pociąg potrącił kobietę. Z ciężkimi obrażeniami przetransportowano ją śmigłowcem LPR do szpitala Bydgoszczy. Ruch kolejowy na linii Poznań - Piła jest wstrzymany aż do odwo...