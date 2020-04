Osiek nad Notecią. Jak wygląda w czasach zarazy? [ZDJĘCIA]

Wszystkie miejscowości w powiecie pilskim opustoszały. Nie inaczej jest w Osieku nad Notecią w gm. Wyrzysk, który świeci pustkami. Na ulicach tylko rano jest niewielki ruch, a później... pusto. To dobrze świadczy o mieszkańcach, którzy wykazują się odpowiedzialnością i nie dopuszczają do rozprzestrzeniana się koronawirusa na naszym terenie. Co można zobaczyć oprócz pustych ulic? Na przykład najważniejsze zwiastuny wiosny, czyli bociany!

