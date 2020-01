Osobowość Roku 2019! Kto jest najwyżej w naszym rankingu?

Wspólnie wybierzemy Wielkopolan do zaszczytnych tytułów Osobowości Roku 2019. Dzisiaj przedstawiamy powiatowych liderów. Głosowanie trwa

Początek roku to najlepsza okazja, aby docenić osoby, które w roku minionym angażowały się w życie lokalnych społeczności. Nasi liderzy Od 10 dni trwa głosowanie, wyłonili się już pierwsi liderzy. Przedstawiamy liderów powiatów pilskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego na dzień 22 stycznia - godzina 12. Kategoria ,,Kultura” Pierwsze miejsce w powiecie pilskim należało - w środę 22 stycznia - do Michała Wikariaka. To artysta uliczny, muzyk, komik i konferansjer z Białośliwia, który został nominowany za działalność artystyczną i pracę z dziećmi. Drugiej miejsce należy obecnie do Pawła Melnarowicza z Piły. Jest to muzyk i autor tekstów piosenek, których misją jest szerzenie w świecie wrażliwości na drugiego człowieka. Za nimi, na trzeciej pozycji, znajduje się ciekawy muzyczny duet: Joanna i Leszek Naranowiczowie z pilskiego zespołu Qulturka.

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na prowadzeniu jest Anna Machmar, muzyk z Czarnkowa.

Kategoria ,,Działalność społeczna i charytatywna” Liderem w powiecie pilskim jest Jakub Prahl - nominowany za organizowanie imprez charytatywnych m.in. na rzecz chorej na glejaka Sary Popielarskiej z Nieżychowa. Na drugim miejscu znaleźli się Irena i Aleksander Smolarek, którzy na co dzień niosą pomoc ludziom biednym, uzależnionym i dzieciom z ubogich rodzin. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najwięcej głosów zdobyły Joanna Rybarczyk z Trzcianki i i Jadwiga Juszczak z Trzcianki. Kategoria ,,Polityka, samorządność i społeczność lokalna” W tej kategorii w powiecie pilskim prowadzi sołtys Osieka nad Notecią Ewa Pawlaczyk, która działa bardzo aktywnie na rzecz swojego sołectwa i ma głowę pełną pomysłów. Tuż za nią jest Grzegorz Marciniak Jr. nominowany za zaangażowanie w walkę o systemowe zmiany w polityce, konieczne w obliczu trwającego kryzysu klimatycznego, zainicjowanie i założenie pilskiego oddziału Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, promowanie włączenia społecznego i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wygrywa wójt Drawska Bartosz Niezborała, a tuż za nim jest dyrektor szpitala w Trzciance Mirosław Szymajda, który jest nominowany za stworzenie najlepszej ,,porodówki” w Wielkopolsce. Kategoria ,,Biznes” W powiecie pilskim wygrywa Edyta Wełnicka - właścicielka pracowni projektowej EWEM w Pile. Drugie miejsce należy natomiast do Barbary Wycisło. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim pierwsza w plebiscycie jest wiceprezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie Zofia Just. Kolejne miejsce na podium zajmuje Hanna Gołaś - właściciel firmy Alco-Mot w Czarnkowie. WAŻNE TERMINY Do kiedy zgłaszać kandydatów?

Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie do piątku, 17 stycznia.

Trzy etapy plebiscytu

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpocznie się we wtorek, 7 stycznia i będzie trwało do środy, 12 lutego do godziny 21.30.

Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego i potrwa do środy, 26 lutego

do godziny 21.30. Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolskich finał. Jego zwycięzców poznamy w środę, 11 marca. Zasady głosowania Żeby prawidłowo oddać głos

Trzeba wejść na stronę www.gloswielkopolski.pl/osobowosc, odszukać kategorię i nazwisko wybranego kandydata i sprawdzić podany przy nim prefiks (litery i cyfry). Jeśli chcemy, możemy od razu zagłosować na kandydata poprzez portal lub też poprzez wysłanie SMS.

Jeżeli zdecydujemy się na tę drugą możliwość prefiks kandydata musimy wpisać w SMS, który wyślemy pod numer 72 355 (koszt jednego SMSa wynosi 2,46 złotych brutto). W odpowiedzi zwrotnej na ważny głos (SMS) poza zaliczeniem głosu na wybranego kandydata, dostaniemy również kod dostępu do aktualnego e-wydania „Głosu Wielkopolskiego”.

