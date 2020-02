Osobowość Roku 2019. Oto wygrani w powiecie i w województwie

Sierż. Krzysztof Mrozek z Piły został brązowym medalistą X Mistrzostw Polski NO GI JIU JITSU w Luboniu

Sierż. Krzysztof Mrozek, policjant na co dzień pełniący służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Powiatowej Policji w Pile zdobył brązowy medal na X Mistrzostwach Polski NO GI Jiu Jitsu w Luboniu w kategorii Masters No Gi niebieskich pasów w wadze 79,3 kg. To już kolejn...