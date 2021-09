Oszuści działają także w sieci. Są mistrzami w wymyślaniu fake-newsów

"Ania wsiadła do samochodu obcego faceta. Nie wróciła do domu.." - tego typu lokalne informacje zawsze przyciągają uwagę. Doskonale wiedzą o tym oszuści, którzy zakłamują rzeczywistość po to, aby jak najwięcej osób kliknęło w link do artykułu, a następnie podało i uwierzytelniło swoje dane personalne. To jest pierwszy krok do stania się ich ofiarą.

- Kierowani ciekawością internauci zapominają o zasadach bezpieczeństwa i przekazują takie informacje, nie wiedząc, że całe przedsięwzięcie to fortel oszustów. Przestępcy, mając takie dane, przejmują naszą internetową tożsamość, którą mogą w dowolny sposób wykorzystać. Między innymi po to, aby się wzbogacić np. wyłudzając numer blik od naszych znajomych - mówi Karolina Górzna-Kustra, rzecznik prasowy KPP w Czarnkowie.

Fake newsy dotyczą najczęściej porwanych dzieci czy zwierząt, nad którymi znęcali się właściciele. Tytuły artykułów często wskazują, że informacja zawiera nagranie video pokazujące przebieg całego zdarzenia.