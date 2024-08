Oto najlepsze miejsca na wędkowanie w Wielkopolsce. Sprawdź, te miejsca, tu warto wybrać się na ryby. Wielkopolska poleca się na ryby!

Zanim jednak wyruszysz na ryby, ważne jest, aby zaopatrzyć się w kartę wędkarską. Jest to dokument niezbędny dla każdego, kto chce legalnie łowić ryby na terenie Polski, z wyjątkiem prywatnych łowisk. Aby ją otrzymać, wystarczy odwiedzić najbliższe Koło Polskiego Związku Wędkarskiego i zdać egzamin z przepisów rybactwa śródlądowego. Materiały pomocnicze do nauki są łatwo dostępne w internecie, co sprawia, że przygotowanie do egzaminu nie jest trudne.