Owady błonkoskrzydłe. Jak odróżnić osy, trzmiele, czy pszczoły?

Owady błonkoskrzydłe są do siebie podobne – szczególnie dotyczy to tych gatunków, które można spotkać w Polsce. Błonkówki cechują się różną wielkością, mogą mierzyć od 0,21 mm do ponad 5 cm. Owady mają parę przezroczystych skrzydeł, odwłok (często w ubarwieniu czarno-żółtym, ze specyficznym wzorem w paski) oraz parę dużych oczu. Charakterystyczne dla tego typu owadów są czułki. Czasami ich długość jest większa niż długość całego owada. Zarówno szerszenie, jak i pszczoły, osy oraz trzmiele posiadają żądła.

Pszczoły są mniejsze od os i szerszeni. Zwykle mierzą ok. 7-18 mm. Większe od pszczół są trzmiele, które mogą mieć nawet do 30 mm. To, co odróżnia je od os i szerzeni to specyficzny puszek. Zarówno pszczoły, jak i trzmiele SĄ owłosione. Poza tym mają też dość grube nogi. Pszczoła jest nieco węższa od trzmiela, który wyglądem przypomina latającą owłosioną kulkę.

Zarówno użądlenie przez osę, jak i szerszenia, pszczołę lub trzmiela jest bardzo bolesne. Zwykle wiąże się z powstaniem obrzęków i zaczerwienień. Kiedy pierwszy ból ustąpi, miejsce użądlenia zaczyna swędzieć. U zdrowych dorosłych ludzi użądlenie przez owad błonkoskrzydły zwykle nie stanowi zagrożenia dla życia. Niebezpieczne jest dla uczulonych. Nie wszyscy wiemy jednak o tym, że mamy alergię.