Paczta chłopy, jakie kiece! Czyli biesiada w Czajczu, w gminie Wysoka [ZOBACZ ZDJĘCIA] Szymon Chwaliszewski

Sobotnia biesiada była zwieńczeniem projektu, w którym chodziło o zakup strojów regionalnych dla KGW w Czajczu. Zadanie, którego łączna wartość przekroczyła 13 tys. zł (za 12 kompletnych strojów), w kwocie 10 tys. zł było dofinansowywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Reszta to środki KGW w Czajczu. Podczas spotkania mieszkańcy miejscowości przedstawili bogaty program artystyczny. Był on złożony głównie z tańców, od poloneza, po tańce rozrywkowe. Nad dopracowaniem do perfekcji choreografii przez kilka ostatnich czuwał pochodzący z Ukrainy p. Michał. Skoro to biesiada nie zabrakło też dobrego jedzenia na stołach, zabaw i konkursów. Można też było posłuchać wykładu nt. strojów ludowych. Zapraszamy do galerii zdjęć. Niebawem dostępny będzie też materiał wideo.