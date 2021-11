Paka dla psiaka i kociaka jest już w pilskim Schronisku dla Zwierząt Miluszków

Na pomysł organizacji zbiórka wpadła druhna Dominika Opara. Bardzo szybko dołączyła do niej cała załoga strażaków OSP Milcz.

Mieszkańcy Milcza i Chodzieży bardzo chętnie przekazywali rzeczy, o które prosiliśmy. Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. Ciągle dostajemy pytania: czy można coś jeszcze przynieść? Oczywiście, że tak. I na pewno będzie kolejna taka akcja

– zapowiada Dominika Opara.

Do Miluszkowa trafiła m.in. bardzo duża liczba koców, podkłady pieluchowe, żwirki, łopatki do kuwet oraz ocynkowane wiaderka. Przed ogłoszeniem zbiórki druhowie z Milcza zapytali pracowników Pilskiego Schroniska dla Zwierząt co jest najbardziej potrzebne.