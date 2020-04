Palmy i święconka rok temu. Obchody wyglądały inaczej

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa i tradycyjna procesja z palmami. Z kolei w Wielką Sobotę tłumy mieszkańców wsi, miast i miasteczek - nawet tych, którzy na co dzień omijają kościół szerokim łukiem - przychodziły do świątyń w celu poświęcenia wielkanocnych specjałów.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z ubiegłorocznych obchodów Niedzieli Palmowej w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Pile oraz święcenia pokarmów na terenie pilskich parafii Świętej Rodziny i Świętego Antoniego.