Pamiętajmy o sprawnym oświetleniu w samochodzie

Każdy wyjazd samochodem powinien być poprzedzony podstawową kontrolą oświetlenia. Wiadomo, że w praktyce wygląda to nieco inaczej, ale działanie świateł pozycyjnych, mijania, drogowych, przeciwmgielnych i „stop” powinno się sprawdzać niemal przy każdej okazji. Każdy niesprawny punkt świetlny może być przyczyną wypadku. Każda żarówka ma prawo się przepalić, a ich trwałości nie da się jednoznacznie określić. Stąd właśnie konieczność częstej kontroli. Ale stwierdzenie niesprawności oświetlenia to tylko jedna strona medalu. Druga to konieczność naprawy awarii. Szukanie stacji benzynowej czy sklepu motoryzacyjnego by kupić odpowiednią żarówkę to nie najlepsze rozwiązanie.

