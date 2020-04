Pani Alicja z Piły dziękuje służbom medycznym i mundurowym. Zobaczcie jej specjalne podziękowanie!

Trzeba przyznać, że Pani Alicja miała naprawdę świetny pomysł. Obok baneru, jaki stworzyła po prostu nie da się przejść obojętnie. Co ją do tego tak bardzo zmotywowało?

- Mieszkając w tak ścisłym centrum Piły, każdego dnia słyszę przejeżdżające na skrzyżowaniu karetki Pogotowia, Policję, Straż Pożarną. Moim zdaniem liczba wyjazdów zwiększyła się dwukrotnie... za każdym razem w głowie pojawiają się tysiące myśli do jakiego przypadku/wypadku jedzie pojazd. Myśląc o tym co dzieje się na świecie serce się kraja. A łzy cisną się do oczu. Każdy z tych „ bohaterów” spojrzy się na ten BANER i poczuje się na duchu najlepiej. Najważniejsze w tym trudnym dla nas czasie to to żeby być razem i się wspierać. Każdy z nas ma w rodzinie, znajomych, sąsiadów kogoś z służb mundurowych, które w tym czasie ciężko pracują. To właśnie dla nich - to słowa pani Alicji.