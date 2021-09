Para z Piły zajmowała się handlem narkotykami?! W mieszkaniu znaleziono sporo marihuany i pieniędzy

Handel narkotykami w Pile ma się całkiem nieźle. Można to wywnioskować z ilości zatrzymań m.in. dilerów narkotykowych, jakich regularnie dokonują już funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Pile. Ostatnio w ich ręce wpadły trzy kolejne osoby.

Jeden z nowych tropów zaprowadził kryminalnych pod adres 33-letniego mężczyzny, który w chwili zatrzymania miał przy sobie pełną torbę z narkotykami. Próbował uciec, ale bezskutecznie.

- 33-latek w chwili zatrzymania posiadał przy sobie papierową torbę, w której była marihuana. Funkcjonariusze udali się z mężczyzną do jego mieszkania, w którym jak zapewniał nikogo innego nie było. Policjanci wyraźnie słyszeli jednak, że w środku znajduje się inna osoba, która nie reagowała na wezwania do otwarcia drzwi. Kryminalni musieli użyć siły, aby wejść do mieszkania. Jak się okazało, była w nim 32-letnia kobieta, która w tym czasie usiłowała pozbyć się narkotyków i płynów służących do ich wytworzenia - mówi st. sierż. Wojciech Zeszot, rzecznik prasowy KPP w Pile.