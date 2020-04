Parkrun tym razem wirtualnie. Ponad sześciuset uczestników!

W ogólnopolską akcję włączyła się lokalizacja z Piły, z koordynatorem, Ewą Szukalską - Walczak, na czele. Zasady były proste: uczestnik miał znaleźć archiwalne zdjęcie z jednego z parkrunowych spotkań i umieścić je na facebooku (wydarzenie - "Wirtualny parkrun Polska") o tej porze, w której zwykle dociera do mety. Wirtualną trasę zamknięto o 10:30.

Dla przypomnienia: parkrun to przedsięwzięcie globalne, które odbywa się w różnych częściach świata co tydzień, zwykle w sobotę, zawsze o 9:00 rano. Długość trasy też jest identyczna i wszędzie wynosi pięć kilometrów. W biegach nie ma nagród. Liczy się udział, dobra zabawa i rozpoczęcie weekendu w sportowym rytmie. Obecnie Polska szczyci się posiadaniem 73 lokalizacji.

Piła ma swój parkrun od 11 maja poprzedniego roku. Do tej pory udało się zorganizować 46 edycji. - Na jubileuszową, pięćdziesiątą, będziemy musieli poczekać dłużej niż zwykle. Moim marzeniem jest jak najszybszy powrót na Wyspę. Kto wie, być może uda się już we wrześniu? - dywaguje Ewa Szukalska - Walczak, pomysłodawczyni pilskiego biegania na piątkę. Co ciekawe, niedawno pani Ewa przebiegła pięć kilometrów we własnym ogródku! - Łatwo nie było, ponieważ jedna pętla liczyła tylko osiemdziesiąt metrów, więc trochę kręciło mi się w głowie. Poza tym dziecko ustawiało mi przeszkody na trasie. Na przykład kwietniki.

W tych trudnych czasach miłośnicy biegania realizują potrzebę ruchu w najróżniejszy sposób. Ryan Sandes, utytułowany ultramaratończyk, przebiegł ostatnio dystans... stu mil, okrążając własny, położony na skarpie dom niemal 1500 razy! Na szczęście dla biegaczy, od poniedziałku znów będzie można pohasać po lasach. Bo od biegania trudno się uwolnić. Wiedzą o tym dobrze stali pilscy "parkrunowcy". To grupa kilkudziesięciu uczestników, którzy nie wyobrażają sobie udanej soboty bez wizyty na Wyspie. Kto wie, może jesienią ich grono znacznie się powiększy?