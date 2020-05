W piątek być może najważniejsze w tym roku głosowanie na Wiejskiej. We wtorek Senat odrzucił projekt ustawy o wyborach korespondencyjnych. Teraz projekt wrócił do Sejmu, gdzie ponownie zostanie poddany pod głosowanie. Żeby odrzucić uchwałę Senatu PiS potrzebuje 231 głosów, ale będzie je miał? Niewiadomą są wciąż posłowie Porozumienia Gowina, którzy przesądzą o "być albo nie być" majowych wyborów. Tymczasem dawni pilscy opozycjoności w ostrych słowach krytykują pomysł tzw. wyborów kopertowych.

Dlatego dzisiaj, jako obywatele różniący się poglądami politycznymi i i religijnymi oraz niezależni od jakichkolwiek organów władzy krajowej i międzynarodowej, sprzeciwiamy się przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w sposób, który nie gwarantuje wszystkim uprawnionym do głosowania Polakom, nie tylko zachowania standardów poszanowania praw człowieka, ale również tego, że proces wyboru głowy państwa będzie w pełni transparentny, a co za tym idzie, w pełni uczciwy

Stanowisko byłych działaczy demokratycznej opozycji antykomunistycznej, w sprawie projektu ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w maju 2020 r.My uczestnicy dawnej demokratycznej opozycji antykomunistycznej przedkładamy poniższe stanowisko, aby zaprotestować, przeciwko przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP, w trybie ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 roku „o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.Dla każdego z nas – niezależnie od wyznawanego światopoglądu i poglądów politycznych – celem udziału w organizacjach opozycji antykomunistycznej, było Dla każdego z nas, niezależnie od wyznawanego światopoglądu i poglądów politycznych, celem udziału w organizacjach opozycji antykomunistycznej, było odzyskanie przez Polskę niepodległości i zagwarantowanie wszystkim Polakom pełnej wolności. Uważaliśmy, że jednym z podstawowych warunków gwarantujących osiągnięcie wyżej wymienionych celów, było doprowadzenie do powszechnych, wolnych, bezpośrednich i tajnych wyborów, wyłaniających władze Rzeczypospolitej różnych szczebli.– tak pilscy działacze dawnej opozycji antykomunistycznej protestują przeciwko forsowanemu przez partię rządzącą pomysłowi wyborów korespondencyjnych, które mają się odbyć 17 albo 23 maja.Pod otwartym listem w sprawie wyborów podpisało się kilkudziesięciu byłych działaczy pierwszej “Solidarności” oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wśród sygnatariuszy listu są legendy pilskiej “Solidarności” Franciszek Langner i Stanisław Sorgowicki. Zdaniem byłych opozycjonistów, wprowadzone w związku z pandemią rozwiązania odebrały Polakom prawo do wolności zgromadzeń i swobodnego przemieszczania się. To z kolei uniemożliwia wyborcom rzetelną ocenę kandydatów i przemyślany wybór prezydenta. To jednak nie jedyny zarzut pod adresem wyborów kopertowych w takiej formule i w takich warunkach w jakich proponuje je PiS.- Za niedemokratyczne i niedopuszczalne uważamy wykluczenie z organizacji wyborów niezależnej instytucji jaką jest Państwowa Komisja Wyborcza i powierzenie tej roli wicepremierowi i ministrowi obecnego rządu - alarmują dawni działacze Solidarności i NSZ.Ich zdaniem projekt ustawy jak projekt złego prawa powinien trafić do kosza. Liczą, że posłowie odrzucą go w głosowaniu, a jeżeli się tak nie stanie, to ustawę zawetuje prezydent Andrzej Duda. Według nich nie powinna ujrzeć światła dziennego.- W naszej ocenie rozwiązania proponowane w ustawie pasują bardziej państwu totalitarnemu, które przed laty zwalczaliśmy, niż wolnej i demokratycznej Polsce, o którą walczyliśmy - piszą sygnatariusze listu.