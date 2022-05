Patryk Suracki: Podróże i chęć odkrywania to bez dwóch zdań moja największa miłość

Od zawsze byłem osobą wielu pasji. Czasem trudno sobie o wszystkich dzisiaj przypomnieć. W dzieciństwie pasjami były również tak przyziemne rzeczy jak, chociażby koszykówka czy piłka nożna. Ale już w tamtych czasach marzyłem o dalekich podróżach oraz o posiadaniu własnego klubu piłkarskiego. Moje marzenia, a co za tym idzie pasje - zawsze sięgały daleko. W szkole zamiast skupiać swoją uwagę na nauce, moje myśli krążyły zawsze wokół moich największych pasji. O ile po latach klub piłkarski zamieniłem na klub Futsalowy, o tyle pierwsze, czyli podróże realizuję w 100% po dzień dzisiejszy. Można więc powiedzieć, że dwa moje największe marzenia z dzieciństwa zamieniłem na swoje pasje w dorosłym życiu. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi - w wieku 35 lat, jestem osobą spełnioną.

Wydaje mi się, że pasji nie powinno się szukać. Pasja znajduje nas sama. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Nigdy nie potrafiłem usiedzieć na miejscu. Jeśli nawet nie ciało - to podróżowała chociaż głowa. Nie pamiętam, w którym momencie swojego życia zrozumiałem, że podróże sprawiają mi największą przyjemność. Myślę, że przyszło to bardzo naturalnie. Uwielbiam odkrywać nieznane, będąc dzieckiem podróżą mógł być zwykły spacer do lasu. Tak naprawdę od kiedy sięgam pamięcią kochałem wyjazdy z rodzicami w góry czy też nad morze. Kiedy dorosłem zrozumiałem, że teraz już nic nie stoi na drodze do spełnienia dziecięcych marzeń.