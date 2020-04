Pechowe dla Piły rozdanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Bydgoska dopiero na liście rezerwowej. Jakie inwestycje na listach podstawowych?

Ubiegłoroczne wrześniowe rozdanie Funduszu Dróg Samorządowych było rekordowe. Na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi gminy i powiaty w Wielkopolsce otrzymały ponad 288 mln złotych, w tym powiat pilski ponad 8 mln złotych, a powiat czarnkowsko-trzcianecki ponad 10 mln złotych.

Teraz do Wielkopolski trafiło ponad 231 mln złotych, ale do powiatu pilskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego już tylko niewiele ponad 6,3 mln złotych. Na liście podstawowej gminnych inwestycji drogowych jest tylko jedna inwestycja z powiatu pilskiego - to przebudowa gminnej drogi w Falmierowie. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na blisko 650 tys. złotych. Gmina Wyrzysk uzyskała na nią 80 procent dofinansowania, to oznacza,że dostanie z FDS 517 tys. złotych.

Niestety, ostatni etap przebudowy ulicy Bydgoskiej, który w styczniu nieoficjalnie był na liście podstawowej ostatecznie spadł na listę rezerwową. I to w dodatku na trzecie miejsce od końca. Co ciekawe, ta sama inwestycja za pierwszym razem znalazł się na liście podstawowej na wysokim ósmym miejscu. To było w listopadzie 2018 roku. Po kilku miesiącach czekania na podpisanie umowy i zapewnień (m.in. ówczesnej wiceminister inwestycji i rozwoju Andżeliki Możdżanowskiej), że 3 mln złotych dla Piły są bezpieczne (gmina dostała 50 proc. dofinansowania), pieniądze wyparowały. W maju ktoś w Warszawie, oficjalnie był to premier, uznał, że pieniądze na Bydgoską powinny trafić gdzie indziej i pilska inwestycja całkowicie wypadła z listy. Nie tylko ona, co w całej historii przyznawania dawnych "schetynówek" zdarzyło się po raz pierwszy.