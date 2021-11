Pełna sala na Koncercie Muzyki Polskiej w byłym Kinie "Iskra"

Podczas Koncertu Muzyki Polskiej jako pierwsi wystąpili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile. Następnie na scenę wszedł Chór Akademicki PUSS pod dyrekcją Karola Urbanka. Licznie zgromadzona publiczność, która zapełniła salę widowiskową prawie do ostatniego miejsca, w drugiej części koncertu aktywnie włączyła się do śpiewania popularnych pieśni patriotycznych.

Rewitalizacja "Iskry" pochłonęła ok. 5 mln zł. Budynek robi doskonałe wrażenie zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Akustyka liczącej 220 miejsc sali widowiskowej oraz jej nagłośnienie są zapowiedzią wielu ciekawych wydarzeń, które tutaj będą się odbywały.

Jestem przekonany, że to miejsce będzie tętniło życiem kulturalnym przez wiele najbliższych dziesięcioleci. Będę o tym na każdym kroku informował, że nasz projekt rewitalizacji tego kina wraz ze stadionem przy ulicy Okrzei uzyskał drugie miejsce w województwie wielkopolskim wśród gremium, które oceniało zasadność przyznania dotacji. "Przegraliśmy" jedynie z rewitalizacją Starego Rynku w Poznaniu. Ten obiekt wpisuje się w nasze potrzeby. Kto, jak nie my sami, musimy dbać o swoją historię i miejsce, w którym mieszkamy. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście Państwo tutaj dzisiaj z nami. Wasze miłe słowa są największą nagrodą dla mnie i moich współpracowników za to, że to miejsce wróciło