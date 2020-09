Pięciu na jednego. Wszyscy sprawcy rozboju są już w rękach policji

Pięciu na jednego? 38-letni mieszkaniec Piły nie miał najmniejszych szans, aby się obronić. Został pobity i okradziony. Na szczęście, sprawcy tego rozboju zostali zatrzymani przez policję. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych, kolejnych dwóch ma dozór policyjny, a najmłodszym - nieletnim jeszcze mężczyzną zajmie się sąd rodzinny!

Do rozboju doszło 20 sierpnia tego roku. W godzinach wieczornych przy ul. Ludowej nieznani sprawcy zaatakowali 38-letniego mieszkańca Piły.

- Napastnicy podeszli do mężczyzny, uderzyli go i przewrócili na ziemię. Po chwili zabrali pokrzywdzonemu plecak, w którym znajdowały się m. in. dwa telefony komórkowe. Mężczyzna stracił w sumie ponad tysiąc złotych - relacjonuje rzecznik prasowy KPP w Pile mł. asp. Jędrzej Panglisz.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego od razu rozpoczęli poszukiwania sprawców rozboju. Jednego dnia zatrzymano już dwie osoby: 31-latka i 32-latka.