Pielęgnują dobro, otwierając się na innych. Wolontariusze z Piły i okolic to wspaniały przykład dla innych

Zacznijmy nietypowo - od prośby. Zbliża się czas podatkowych rozliczeń. Niektórzy mają ten obowiązek za sobą, inni za chwilę będą wypełniać stosowne dokumenty. Może warto, by jeden procent podatku przekazać właśnie pilskiemu Stowarzyszeniu, które bezinteresownie wspiera tysiące osób? Choć nikt głośno tego nie mówi, to potrzeby Centrum są duże i… bardzo przyziemne. Utrzymanie (i ogrzanie!) biur, a także opłacenie jedynego telefonu, który pracuje na pełnych obrotach przez całą dobę to jedna strona medalu. Drugą jest konieczność ubezpieczenia wolontariuszy, ubrania ich w koszulki, dowiezienia na miejsce akcji, czy przekazania niezbędnych materiałów. Truizmem jest powielanie hasła, że wszystko kosztuje, każdy zdaje sobie z tego sprawę. Warto więc, wypełniając stosowne dokumenty, wpisać w odpowiednią rubrykę numer KRS 0000257777, należący do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile. Można mu też przekazywać darowizny (ten koszt można odpisać od podatku). Każdy taki grosz jest na wagę złota.

Dlaczego warto wspierać Stowarzyszenie? Ponieważ od czternastu lat wszędzie go pełno. Wszędzie tam, gdzie jest potrzebne, pojawia się z uśmiechem i działa równie skutecznie jak służby mundurowe. Co roku kilkuset młodych ludzi otrzymuje odpowiednie przeszkolenie, a później ten zalążek kiełkuje dobrem i rozsiewa je w Trzciance, Czarnkowie, Złotowie, Wałczu oraz wielu innych miejscowościach. - Zwykle zapraszamy do naszego biura koordynatorów, których wprowadzamy w temat, a później oni działają na swoim terenie. Zachęcamy młodzież do wolontariatu i dbamy o to, żeby każdy człowiek, który chce się bezinteresownie dzielić czasem z innymi, wypełniał swoje zadania w sposób odpowiedzialny i bezpieczny – wyjaśnia Grażyna Dobosz, skarbnik Stowarzyszenia.

W wychłodzonym lokalu (nie ma tam ogrzewania!) przy 11 Listopada 38 w Pile, obok pani skarbnik, dyżurują również Bożena Przesmycka – koordynator oraz Iwona Gaweł. W biurze przy Spacerowej, należącym do Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych (CAOSiN), uchylają nieba potrzebującym dwie niestrudzone seniorki, Gabriela Kasprzak i Eugenia Konsztowicz. To właśnie te osoby nie oglądają się za siebie, niosąc pomoc innym. Podobnie jest z armią koordynatorów – nauczycieli, którzy tworzą niezawodne Koła Wolontariatu, głównie w szkołach podstawowych i średnich. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie wolontariuszy z klas 7-8, którzy pomagają dzieciom w nauce w świetlicach własnych szkół lub wspierają rodziny zgłaszane indywidualnie (najczęściej towarzysząc dzieciom niepełnosprawnym).

Bez wątpienia najbardziej widowiskowy jest wolontariat akcyjny. Setki wolontariuszy z Piły i okolic brało czynny udział w budowaniu Hospicjum, zbiera dary dla Pilskiego Banku Żywności, wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pomaga w organizacji Wigilii Miejskiej, a także jest ze sportowcami na naszych największych biegach. O mniejszych akcjach można by napisać książkę.

Od lat Stowarzyszenie, któremu przewodzi Andrzej Sadkowski, udanie współpracuje z dużymi podmiotami. Wśród nich są: Regionalne Centrum Kultury, Klub Seniora, CAOSiN, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także niezawodny Związek Harcerstwa Polskiego z harcmistrzem Grzegorzem Rzymskim na czele.

Szczególną formą podziękowania dla wolontariuszy jest grudniowa gala, podczas której nagrody otrzymują szczególnie zaangażowane grupy. Ostatnio przyznano trzy pierwsze miejsca. Otrzymały je Koła z SP 3 i SP 4 w Pile oraz z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego (wolontariat medyczny). Warto podkreślić, że Koło Wolontariatu z pilskiej „Trójki” otrzymało również nagrodę podczas wielkopolskiej gali w Poznaniu.

Ludziom wielkiego serca należą się wielkie podziękowania.