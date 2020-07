Pielgrzymka inna niż zwykle. Pieszo we czwórkę, wierni zostaną na miejscu

Nie będzie w tym roku diecezjalnej pielgrzymki ze Skrzatusza na Jasną Górę w tradycyjnej formie. Z powodu epidemii wierni, którzy rokrocznie wędrowali z północy kraju do Częstochowy, zaproszeni zostali do "Grupy Złotej". Ta od 1 do 13 sierpnia będzie pielgrzymować duchowo.

W kilkusetkilometrową trasę do cudownego obrazu Maryi Królowej Polski w klasztorze paulinów na Jasnej Górze wybiorą się tylko cztery osoby: dyrektor i pilot pielgrzymki, diecezjalny moderator Ruchu Światło - Życie i biskup Krzysztof Włodarczyk. Pozostałe osoby mogą im towarzyszyć duchowo.

Grupa Złota, która w podobny sposób funkcjonowała również w poprzednich latach, będzie więc miała szczególne znaczenie. Jej pilskim centrum stanie się kościół pw. Miłosierdzia Bożego na Jadwiżynie, gdzie od 1 do 13 sierpnia planowane są dwa spotkania dziennie: pierwsze o 6:20 (godzinki ku czci Maryi), a drugie o 20:00 (apel jasnogórski). Dodatkowo w sobotę, 1 sierpnia o 12:00 odbędzie się w Skrzatuszu Msza święta, rozpoczynająca czas pielgrzymki. Na jej zakończenie planowana jest druga Eucharystia, już na Jasnej Górze (czwartek, 13 sierpnia, godz. 11:30). Na tę uroczystość zainteresowani muszą dotrzeć indywidualnie.

W ramach 38. Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę 2,5,10 i 12 sierpnia o 20:30 przewidywane są także transmisje wieczornego apelu z trasy (m.in. przez profil pielgrzymki na facebooku). Własne intencje będzie można przekazywać wiadomością tekstową pod numer 724 616 971.