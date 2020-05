Pierwsze Komunie Święte dopiero po wakacjach

Są jednak pewne wyjątki: - W naszej parafii proponujemy "rodzinną Komunię Świętą", którą dziecko będzie mogło przyjąć wraz z najbliższymi w każdą niedzielę o 11:00, od czerwca do września włącznie. Jest to alternatywa wobec uroczystej Komunii Świętej, na którą trzeba będzie poczekać trochę dłużej, konkretnie do 11 października - informuje ksiądz Krzysztof Kowal, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pile. Z podobną propozycją wychodzi parafia Świętej Rodziny, która zachęca do Komunii indywidualnej, bądź udzielanej w małych grupach. Taką uroczystość można umówić już teraz, natomiast zbiorowa Komunia ma zostać przeprowadzona 26 września.

- Początkowo przełożyliśmy Komunię na koniec czerwca, jednak plany trzeba było zmienić. Teraz nastawiamy się na 13 września. Wierzę, że nic już wtedy nie stanie nam na przeszkodzie i obie nasze szkoły: "Szóstka" oraz "Siódemka" będą miały swoją uroczystość właśnie w tym terminie - mówi ks. Stanisław Oracz, proboszcz parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych.

Nie wszystkie wspólnoty parafialne podają konkretne daty I Komunii Świętych, ale wśród tych, które już je wyznaczyły, są też parafie św. Antoniego i św. Stanisława Kostki. Obie chcą przygotować uroczystość w sobotę, 3 października.

Należy wierzyć, że tym razem nie trzeba będzie niczego przekładać. I że nie zabraknie miejsc, w których będzie można zaprosić gości na komunijne przyjęcie.