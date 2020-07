Pierwsze powołania w Pile do Legii Akademickiej. Jak wstąpić?

Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów {ok. 30 godzin lekcyjnych), jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Zakres wiedzy to:

Legia Akademicka to pilotażowy program MON skierowany do studentów. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

LEGIA AKADEMICKA. JAK WSTĄPIĆ

Kandydat do programu Legia Akademicka musi spełnić kilka warunków:

mieć polskie obywatelstwo

być studentem publicznej lub niepublicznej uczelni

posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikacje wojskową,

być niekaranym.

Wniosek o przystąpienie do programu Legia Akademicka można złożyć na uczelni, która zgłosiła się do projektu. W przypadku Piły, Trzcianki czy Czarnkowa najbliższa uczelnia to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.