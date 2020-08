Pierwszy dzwonek. Jak pilskie szkoły przygotowane są na powrót uczniów?

Już za kilka dni - we wtorek 1 września - w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. Po kilku miesiącach nauki zdalnej i wakacji, dzieci i młodzież wrócą wreszcie do sal lekcyjnych. Temu powrotowi towarzyszy wiele obaw i lista restrykcji, ale też radość na spotkanie z kolegami z ławki i nauczycielami.

- Tomek już nie może doczekać się powrotu do szkoły. Siedzenie w domu nawet w wakacje strasznie mu się znudziło. On tęskni za kolegami - powiedziała nam jedna z mieszkanek Piły, której syn pójdzie do trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Takich dzieci jak Tomek jest więcej. Nie mogą się oni doczekać już 1 września. To wtedy uczniowie mają wrócić do szkół. Taką decyzję - przypomnijmy - na początku sierpnia ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało zalecenia, które mają pomóc w bezpieczeństwie i nierozprzestrzenianiu się groźnego wirusa.