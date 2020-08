Pierwszy Piknik Równości w Pile. Będzie m.in. Joanna Senyszyn

Miał być marsz, ale ze względu na pandemię koronawirusa, postanowiono zrobić coś bardziej kameralnego. Ostatecznie, będzie piknik i koce na trawie. A także luźne rozmowy i dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Kogo będzie można spotkać?

- Na początku 2020 roku, wraz z grupą aktywistów, zachęceni sukcesami Marszów Równości w podobnych do Piły miastach - Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim czy Gnieźnie, postanowiliśmy zorganizować swój przemarsz w Pile. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zdecydowaliśmy się zastąpić marsz, bardziej kameralną i mniej ryzykowną, choć równie kolorową formą pikniku - mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Kamil Bocian.

Na piknik może przyjść nawet 150 osób, choć organizatorzy nie spodziewają się aż takiego tłumu. Jego uczestnicy chcą po prostu być zauważeni przez innych i dać się lepiej poznać.

- Osób LGBT+ jest u nas naprawdę wiele. Kiedy sam chodziłem do liceum też one były, ale wówczas był to temat tabu. Teraz - na szczęście - to się zmienia i zmierza w pozytywną stronę, nawet pomimo nagonki ze strony władzy - mówi Kamil Bocian, aktywista ,,Partii Razem".