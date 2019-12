Ofiara wczorajszego wypadku w Rosnówku pod Poznaniem walczy o życie. Sprawca wypadku. który miał we krwi 2 promile, dzisiaj miał usłyszeć zarzuty. W okresie noworocznym często dochodzi do tragedii spowodowanych przez pijanych kierowców. Pięć lat temu w Bielsku w gminie Międzychód w noc sylwestrową podczas pijany kierowca wjechał w grupkę osób i zabił 5-letną dziewczynkę ciężko ranił jej matkę. W noworoczny poranek w Kamieniu Pomorskim pijany kierowca wjechał w grupę i zabił sześć osób, w tym dziecko. Policja apeluje, by pod żadnym pozorem nie wsiadać po pijanemu za kółko Ostrzeżeniem niech będzie nagranie z wczorajszego wypadku, które wielkopolska policja opublikowała na Twitterze.

https://twitter.com/PolicjaWlkp/status/1211670027361017856 Korytarz życia na autostradzie A4 Wideo