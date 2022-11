Pijany mieszkaniec Piły za kierownicą BMW. Mężczyzna stanie przed sądem. Miał w organiźmie 1,9 promila alkoholu

- Niestety mężczyzna, od którego było czuć silną woń alkoholu zamknął drzwi, gwałtownie ruszył i kontynuował jazdę. Zgłaszający podążał dalej za nim, aż do momentu kiedy sprawca porzucił pojazd i udał się w pieszą ucieczkę. Oficer dyżurny analizując otrzymane informacje szybko skierował we właściwe miejsce funkcjonariuszy Posterunku Policji w Kaczorach. Kilka chwil później policjanci zauważyli i zatrzymali mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez zgłaszającego. Sprawca przyznał się, że przed jazdą spożywał alkohol. Okazał się nim 49-letni pilanin. Badanie potwierdziło, że miał on w swoim organizmie 1,9 promila alkoholu. Za swój czyn, tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Za popełnione przestępstwo może grozić kara nawet 2 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia W. Zeszot.