Piknik pełen dobrej zabawy i dziecięcych uśmiechów [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Tego dnia wokół Domu Weselnego Malwa stanął dmuchany zamek, stoliki do animacji i do warsztatów rękodzielniczych. Zabawy poprowadziły panie Basia i Emilia, które zaprosiły dzieci do zabawy z chustą, malowania twarzy i robienia ogromnych baniek. Dzieci odwiedziły także Myszka Miki i Minionek. Równocześnie trwały warsztaty rękodzielnicze, podczas których dzieci i rodzice pod okiem pani Marty tworzyli woskowe świece. Dzieci otrzymały także książeczki „Kasia w pasiece”, opowiadające o życiu pszczół. Pamiątkowe zdjęcie z pszczołą można było sobie zrobić przy makiecie Koła Pszczelarzy w Łobżenicy. Warsztatowe zajęcia rękodzielniczo-sensoryczne poprowadziły panie Wiktoria i Aneta.

Rodzice mogli skorzystać z porad pracownika socjalnego i psychologa, a trening relaksacyjny dla mam poprowadziła fizjoterapeutka. Prawdziwym hitem okazał się pokaz pływania na kajakach, podczas którego pan Krzysztof zaprezentował jak zrobić eskimoskę i wejść do kajaka na wodzie po wywrotce. Dzieci skorzystały również z możliwości popływania kajakiem pod okiem instruktorów.