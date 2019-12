Uczestnicy XIV Biegu Sylwestrowego pokonali trasę liczącą ok. 3,5 km od Gościńca Rębajło do OTW Płotki. Osoby zgłoszone do biegu otrzymały m. in. koszulkę, medal, grochówkę, napoje i słodki upominek. Po jego zakończeniu nastąpiło losowanie nagród.

