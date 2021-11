Piła była gospodarzem Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w judo [ZDJĘCIA]

W Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodziczek w judo brało udział 492 zawodników, którzy reprezentowali 135 klubów z całej Polski. Gościem specjalnym Mistrzostw był trener męskiej kadry Polski seniorów, Rashad Hasanov.

Obserwuję tutaj bardzo dobrych zawodników. Najważniejsza jest liczba uczestników: prawie 500 osób. To bardzo dobrze, że w Polsce judo jest tak popularne. Ci kadeci to fundament. Przyszłość należy do nich. Mogą być mistrzami olimpijskimi lub mistrzami świata