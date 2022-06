Piła czuje bluesa. Zobaczcie zdjęcia z festiwalu na Płotkach! Martin Nowak

Wielbiciele bluesa mogli spędzić weekend w Pile, gdzie na terenie malowniczego Ośrodka Wypoczynkowego "Płotki" odbył się VI Ogólnopolski Festiwal "Piła czuje bluesa". Zagrały takie zespoły jak: LECH NIEDŹWIEDZIŃSKI FUNKY BAND, AFTER BLUES, TWO TIMER, 60R9 – PROJECT HENDRIX, EASY RIDER oraz GATE OF BLUES.