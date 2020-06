Piła. Czy budowa przy stadionie żużlowym oznacza jego likwidację? Dyrektor MOSiR-u wyjaśnia. Zobaczcie też zdjęcia

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kossaka przebiega pełną parą. Jest on usytuowany przy stadionie żużlowym, a w chwili obecnej nie jest widoczna granica pomiędzy tymi obiektami. Kibice snują na ten temat różne teorie. Wielu sądzi, że stadion zostanie zlikwidowany, a żużlowcy na nim nie pojawią się nigdy. Sprawę wyjaśnia Dariusz Kubicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

- Budowa przebiega poza stadionem, na wytyczonej nie naszej działce - mówi dyrektor pilskiego MOSiR-u. - Udostępniamy jedynie drogę transportową na czas jej trwania. Po zakończeniu budowy powstanie ogrodzenie. Stadion przy ul. Bydgoskiej pozostaje i na pewno nie zostanie on zlikwidowany. Nigdy nie było takich planów. Mało tego, zamierzamy go modernizować. Miejsce gdzie był tor crossowy chcemy przeznaczyć na boisko treningowe dla piłkarzy KP Piła. Na razie sprawa ta jest w fazie wstępnej. Pielęgnujemy też płytę boiska głównego, co się wiąże ze sporymi kosztami.