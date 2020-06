Piła. Czy wrócą konkursy skoku o tyczce na pilskim deptaku? Zobaczcie zdjęcia z zawodów rozegranych w 2017 roku

Do wyborów pozostało

Przez kilka lat na pilskim deptaku odbywały się konkursy skoku o tyczce, których organizatorem był pochodzący z Piły świetny tyczkarz Przemysław Czerwiński i KS Gwardia Piła. Ich poziom sportowy był najczęściej bardzo wysoki. Ostatnie zawody odbyły się w 2017 r. Czy zostaną one reaktywowane? Na razie się na to nie zanosi. My przypominamy V Międzynarodowy Turniej Skoku o Tyczce Mężczyzn w Pile w 2017 r., który stał na światowym poziomie. Zwyciężył w nim Piotr Lisek ze znakomitym rezultatem 580 cm. Obejrzyjciezdjęcia