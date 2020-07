Według informacji przekazanych przez właściciela do końca roku ma nastąpić rozbiórka tego obiektu. W jego miejsce ma powstać piętrowy, wielorodzinny blok. Nie ma to być zwykły budynek, ale obiekt o interesującej architekturze. Wszystko wskazuje więc na to, że wkrótce krajobraz w tej części miasta ulegnie diametralnej zmianie.

