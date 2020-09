Piła. "Imaginuj sobie Waćpan! Niepowtarzalny świat optycznych rycin". Niezwykła wystawa w Muzeum Stanisława Staszica

Zagroskop pojawił się w latach 40. XVIII wieku. Nazywany był nie bez powodu jest cudowną maszyną.Pozwalał bowiem zamienić płaskie obrazy w trójwymiarowe. Tak pisze o nim Marek Letkiewicz z Instytutu Sztuk Pięknych UMCS:

- Zograscope to zadziwiające urządzenie optyczne, stworzone do generowania "wirtualnych obrazów 3-D". Wizualizują się one w okulusie zograscope. Nie można ich jednak sfotografować przestrzennie, w trójwymiarowej postaci bowiem istnieją tylko w postrzeżeniu widzów. Przy czym nie są to wizje o charakterze marzeń sennych, hipnozy czy halucynacji, bo natura ich pochodzenia jest techniczna.