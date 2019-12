Piła. IV Memoriał Damiana Gapińskiego już za nami

Pochodzący z Dziembówka postawny mężczyzna kochał siatkówkę i żużel. Był współtwórcą internetowego portalu SportoweFakty.pl, a także jednym z założycieli Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego, kiedy zszokowało Wielkopolskę i pod koniec 2004 roku zaczęło udane starania o powrót do ligi po rekordowo długiej nieobecności. W wieku zaledwie 32 lat został prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Kilka miesięcy przed śmiercią wybrano go do zarządu PZPS. Miał wiele do zrobienia. Jego dzieckiem był Turniej Sylwestrowy Juniorek, który z niebywałym pietyzmem przygotowywał co roku w Luboniu. Spadkobiercą sylwestrowego grania został pilski memoriał.

- Damiana poznałem na zarządzie WZPS - wspomina Radosław Ciemięga, prezes Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej. - Prawdę mówiąc, nie kojarzyłem go wcześniej, mimo że był jednym z członków pierwszego Klubu Kibica “Nafty”. Działał w nim między innymi z Maćkiem Kwiatkowskim. Wtedy się dowiedziałem, że pochodzi z Dziembówka, że ukończył Liceum Ekonomiczne w Pile, a później przeniósł się do Poznania. To właśnie tam, w bardzo młodym wieku, został szefem wielkopolskiej siatkówki. Do startu w wyborach namówił go świętej pamięci Włodek Winkler. Ja też go wtedy poparłem. Obiecaliśmy mu pomoc. Niestety, Włodek wkrótce odszedł. Szybko się okazało, że Damian to bardzo dobry człowiek z wieloma odważnymi, ale możliwymi do realizacji pomysłami. Tuż przed jego nagłą śmiercią obaj zostaliśmy włączeni do zarządu PZPS, on po raz pierwszy, a ja - trzeci. Do dziś trzymam w komórce wiadomość do Damiana, jaką przesłał mi około dziewiątej wieczorem w piątek, 29 lipca 2016 roku. Informował w niej, że trafił do szpitala z podejrzeniem zawału. Następnego dnia o 8:30 zabrzmiała moja komórka. “Wypisują cię?” - zapytałem, widząc na wyświetlaczu numer Gapińskiego. Niestety, dzwoniła jego żona z informacją, że Damian jest reanimowany. Kwadrans później zmarł.

Ta nagła śmierć była szokiem dla setek przyjaciół i znajomych. Dopiero wtedy się okazało, jak wielką wyrwę w świecie nie tylko wielkopolskiego sportu zrobiło odejście Damiana. Za rok czeka nas piąty memoriał. PTPS chce, aby miał szczególny wymiar i był godny małego jubileuszu.