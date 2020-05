Piła jakiej nie znacie, czyli podróż w czasie z Danielem Cichym [ZDJĘCIA]

Uwielbiam patrzeć na ludzi, poznawać ich, rozmawiać z nimi i przeżywać wciąż nowe historie oraz wspominać stare. Uwielbiam tu działać. Mam tu wielu życzliwych i przyjaznych mi ludzi, których znam od wielu lat. To piękne i to na mnie cały czas oddziałuje. To sprawia, że w pełni właśnie tu ładuję swoje baterie, oczyszczam się i regeneruję. Staram się w niej odwiedzać dosłownie każdy kąt, w którym już byłem oraz poznawać nowe. Teraz pokazuję to moim córkom.

Często jak idę w plener to daję im drugi aparat. Mimo młodego wieku kadrują dość dobrze i wybierają interesujące motywy. Czy będzie to ich pasja to już zdecydują same. Konkretne miejsca trudno byłoby wymienić, tyle ich jest. Obserwuję już prawie 40 lat jak zmienia się Zalew Koszycki. Było tam kiedyś muzeum. Kiedyś też spuścili wodę i całe dno się odsłoniło. Były też drzewa do połowy zalane. Piękna brukowa alejka, która zginęła bezpowrotnie i spokój zakłócony przez nowe osiedle. Z czasem wszystko zarosło. Bardzo ciekawy teren. Zawsze ,,zapuszczałem się” też do Kuźnika, gdzie kiedyś trudno było spotkać żywą duszę, a było to i jest wciąż cudowne miejsce. Myślę, że Pila jako miasto nie jest atrakcyjne, za to jego okolica jest wspaniała.

Z którego roku posiadasz najstarsze zdjęcia miasta w swoim archiwum?

Myślę, że ważne dla mnie były lata od 1984 do 1991. To był czas intensywnej nauki pod okiem moich mistrzów. To czas, w którym również intensywnie fotografowałem Piłę, ucząc się. A bardzo ważnym był dla mnie czas do mojego wyjazdu do UK w 2004 roku. Przez te 20 lat mam wrażenie, że byłem jedynym fotografem, który tak często i tak intensywnie fotografował to miasto. I nie były to tylko wydarzenia, ale również zwykłe życie, ludzie, budynki. Na początku, jak wspomniałem, była to nauka, a potem poczucie misji, które trwa do dziś, bo wychodzę z założenia, że fotografia to misja. To nie zlecenia i pieniądze. Bo wtedy efektem jedynym jest bogactwo materialne. Ja pracuje zdecydowanie dla bogactwa duchowego, a jako misję traktuję dokumentację miasta dla przyszłych pokoleń. Nikt mi za to nie płaci. Stąd dziś, posiadam tak wielkie archiwum, które cały czas opracowuję. Wspomnę tu też o tym, że fotografowanie kiedyś polegało na używaniu dość kiepskich aparatów fotograficznych typu Zenit, który potrafiły rysować czy zrywać filmy. Materiały światłoczułe były też słabe. Polegało to też na wielogodzinnej i częstej pracy w ciemni. Obecnie opracowanie negatywów wymaga żmudnego skanowania oraz edycji w programach graficznych. Aparat cyfrowy posiadam dopiero od 2006 roku.

Daniel Cichy – Artysta fotografik, urodzony w Pile. Uczeń Stanisława Pręgowskiego i Mirosława Bociana. Studiował fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Laureat kilku nagród krajowych i zagranicznych. Jest autorem 7 wystaw indywidualnych. Od 17 lat mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Od 2020 swoje usługi wykonuje również w Pile.