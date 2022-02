Piła jest gotowa, by dać wsparcie obywatelom Ukrainy

Na konferencji prasowej prezydent Piły Piotr Głowski poinformował media o podjętych działaniach, które miasto postanowiło wdrożyć. Jednym z takich działań jest gotowość miasta na przyjęcie ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Przy współpracy z wojewodą wielkopolskim miasto przygotowało listę ponad 500 miejsc noclegowych w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, bursach czy nawet mogliby zamieszkać w budynku po Komendzie Powiatowej Policji.

-Po pierwsze mamy przygotowaną bazę miejsc noclegowych z odpowiednią opieką dla osób, które będą kierowane do Piły przez służby wojewody. Po drugie przygotowujemy odpowiednią bazę dla osób, które przyjadą i będą chciały podjąć pracę, aby jak najkrócej przebywały w takim zawieszeniu. Mamy kontakt z przedsiębiorcami i będziemy zbierać informacje gdzie znajdzie się dla nich zatrudnienie. Po trzecie tworzymy w UM Piły i w jednostce zewnętrznej punkty kontaktowe m.in. dla przedsiębiorców którzy mają zatrudnione osoby z paszportem ukraińskim oraz tych, którzy by chcieli po przyjeździe się zatrudnić. Kto ma jakiekolwiek pytania odnośnie pomocy to w takim punkcie je otrzyma. Ponadto prosimy tłumaczy języka ukraińskiego i rosyjskiego, aby zgłaszali się do nas w ramach wolontariatu. Już jesteśmy świadkami, że pracujący w Pile obywatele Ukrainy szukają kontaktu ze swoimi bliskimi, dzwonią do nich zamiast zając się pracą, bo to dla nich jest najważniejsze- bezpieczeństwo i zdrowie. Wielu z ich przygotowują się też, aby do nich pojechać na Ukrainę. Część z nich pozostanie na miejscu a część z nich pewnie wróci do Piły. Pewnie ile takich osób będzie na dniach poznamy- mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.