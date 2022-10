Piła. Koncepcja zagospodarowania terenów produkcyjnych w strefie lotnisko

W ramach inwestycji znajdzie się energooszczędne oświetlenie, drogi rowerowe, chodniki i zieleń. Przeprowadzone zostaną prace podziemne, wykonana będzie sieć wodociągowa i sanitarna. W sumie to prawie 120 hektarów ziemi przeznaczonej pod działalność przemysłową.

Miasto także liczy na przyszłych inwestorów- jednym z nich z branży lotniczej są prowadzone rozmowy. W związku z tym rozpoczyna się proces sprzedaży działek pod inwestycje produkcyjno-usługowe najbliżej pasa startowego.

- Podpisałem dzisiaj zarządzenie w sprawie przygotowania do sprzedaży działek inwestycyjnych w rejonie lotniska. Jest to oczywiście związane z wyznaniem dofinansowania na budowę infrastruktury na potrzeby kolejnej strefy przemysłowej w naszym mieście. Wielkość obecnie przygotowywanego terenu to prawie 40 ha. Rozmawiamy z potencjalnym inwestorem. Ta firma działa w branży, dla której lotnisko jest niezwykle ważne, a właściwie jest warunkiem podstawowym, mowa o działalności lotniczej i około lotniczej. Czy zakup dojdzie do skutku to zależy też od rozmów na poziomie rządowym a być może jeszcze od innych warunków oprócz tych naszych miejskich. Szacujemy, by to wszystko zagospodarować będzie potrzeba 200-250 milionów złotych. Ale to nie są kwoty, które nas przerażają- mówi prezydent Piły Piotr Głowski.