Piła. Ktoś groził staroście. "Rozje...ię"ci łeb. Podpalę ci dom"

Mail z pogróżkami trafił na skrzynkę pocztową starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego. "Eligiusz Komarowski, zamorduję cię Żydzie. Za co, co zrobiłeś, należy ci się tylko jedna kara. Kara śmierci. I ja ją wykonam". Autor przedstawia się jako "polski patriota z Piły. W dalszej części listu ubliża staroście, oskarża go i grozi zemstą: "Rozje...ię"ci łeb. Podpalę ci dom".

Starosta powiadomił o groźbach policję. Nie był jedyną osobą, która otrzymała pogróżki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że maila z podobną treścią otrzymał komendant powiatowy policji.

Dwa lata temu hejter, który groził prezydentowi Piły, usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia.