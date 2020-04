Piła Mówi - pierwsze czasopismo wydawane nad Gwdą (galeria)

Koncert charytatywny dla Filipa zgromadził tłumy pilan [ZDJĘCIA]

To był koncert wypełniony dobrem i miłością. W piątkowe popołudnie, 17 stycznia, Piła zagrała dla Filipa Kaźmierczaka. Licytacje, występy, kiermasz - te i wiele innych atrakcji przyciągnęły nie tylko pilan do sali Miejskiej w Inwest-Parku. To właśnie tam, od godziny 16:00, biło s...