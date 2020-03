Piła. Nabór do przedszkoli w czasach epidemii [ZASADY, TERMINY]

Dodatkowe kryteria przy naborze ustalane są przez samorząd. W Pile można je otrzymać gdy rodzice pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym (32 punkty), gdy rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola (4 punkty), przedszkole znajduje się w promieniu trzech kilometrów od domu (2 punkty) bądź miejsca pracy (1 punkt). Teraz będzie dodatkowe kryterium i to wysoko punktowane - 16 punktów dla dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia.

Przypomnijmy, że pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola pierwszego wyboru mają dzieci, które spełniają ustawowe kryteria: z rodzin wielodzietnych, dzieci z niepełnosprawnością bądź niepełnosprawnym rodzicem, dzieci samotnych rodziców i objęte pieczą zastępczą.

Będzie to już czwarta rekrutacja, podczas której gminy muszą zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu chętnemu 3-latkowi.

Nabór potrwa do 4 kwietnia. Podobnie jak w latach poprzednich latach będzie prowadzony przez specjalny internetowy serwis Nabór 2020, w którym można również sprawdzić ofertę poszczególnych placówek. W tym roku ze względu na ogłoszony stan epidemii będzie można zapisać dziecko tylko drogą elektroniczną, a dokumenty dostarczyć do przedszkola w późniejszym terminie.

Listy przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 9 kwietnia. Z kolei w terminie od 10 do 16 kwietnia należy potwierdzić chęć wysłania dziecka do danego przedszkola. Nabór uzupełniający potrwa od 23 do 27 kwietnia, a jego wyniki zostaną ogłoszone 4 maja.