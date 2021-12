Piła. Nagrody w rolniczym konkursie wręczone [ZDJĘCIA]

Konkurs trwał od 15 października do 30 listopada. Uczestnicy wypełnili testy zawierające pytania dotyczące bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń występujących podczas pracy oraz wskazanie jakich prac nie powinno się powierzać dzieciom. Najlepiej poradzili sobie z nimi: Stanisław Małostek z Pobórki Wielkiej, który zajął pierwsze miejsce, Włodzimierz Kubacki, laureat drugiego miejsca oraz Iwona Drapała z Młotkówka, która zajęła trzecie miejsce.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy zwycięzcom konkursu wręczył Grzegorz Płachta, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile.

„Rola rolnika by upadku unikał” to hasło nie tylko konkursu, ale również kampanii KRUS, której celem jest zmniejszenia liczby wypadków z grupy „upadek osób”, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych.