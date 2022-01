Piła: Nowa strażnica na raty. Ile będzie kosztować?

W listopadzie nową komendę otworzyła pilska policja. Budowa trwała dwa lata i kosztowała blisko 76 mln złotych. Niestety, o takim tempie i takim budżecie strażacy mogą tylko pomarzyć. Inwestycja polegająca na budowie strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 w Pile oraz gruntowniej modernizacji istniejącego budynku komendy realizowana jest etapami. I tak samo przeznaczane są na nią pieniądze: w ratach.

W ciągu trzech najbliższych lat do Piły ma trafić 12,6 mln złotych z programu modernizacji służb mundurowych, co ma wystarczyć na dokończenie inwestycji. Czy wystarczy? Okaże się po kolejnych przetargach. W ramach zakończonego pod koniec roku etapu stanęła cała bryła nowego budynku, założono instalacje sanitarne oraz elektryczne. Obiekt wyposażono w ślusarkę okienną oraz częściowo drzwiową. W całym budynku otynkowano ściany, a w garażach wykonano posadzki. Na swoją inwestycję strażacy wydali do tej pory 6 mln złotych. Ostatnia transza - 6,1 mln złotych, ma trafić na Moniuszki w 2024 r. co oznacza, że na przeprowadzkę do nowej strażnicy strażacy muszą jeszcze poczekać.